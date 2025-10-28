terça-feira, outubro 28, 2025
Guarda Municipal resgata bebê de 1 mês deixado sozinho em casa em Parauapebas

Um bebê de apenas um mês de vida foi resgatado pela Guarda Municipal de Parauapebas, no sudeste do Pará, após ter sido deixado sozinho dentro de uma kitnet no bairro Rio Verde. O resgate aconteceu no domingo (26), em uma ação conjunta com o Conselho Tutelar, depois que a equipe recebeu uma denúncia anônima sobre possível situação de abandono.

Ao chegar ao local, os agentes encontraram a porta do imóvel aberta. Dentro do quarto, o bebê estava sobre a cama e sem roupas, em total situação de vulnerabilidade. Moradores relataram que a mãe não havia sido encontrada e teria sido vista em bares da região nas horas anteriores ao resgate.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca). Após o resgate, o bebê foi atendido por médicos e, em seguida, encaminhado a um abrigo municipal, onde permanece sob os cuidados da rede de proteção à infância.

A Polícia Civil informou que vai investigar as circunstâncias do abandono e identificar os responsáveis. O Conselho Tutelar segue acompanhando o caso para garantir a segurança e o bem-estar da criança.

O episódio chama atenção para a importância da denúncia em situações de risco, que pode ser feita de forma anônima e é fundamental para salvar vidas especialmente quando se trata de crianças em situação de vulnerabilidade.

