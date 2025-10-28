terça-feira, outubro 28, 2025
PF altera o atendimento para retirada de passaportes no Pará em função da COP30

SERVIÇO SERÁ CONCENTRADO NO POSTO DA POLÍCIA FEDERAL NO SHOPPING METRÓPOLE ANANINDEUA ATÉ 28 DE NOVEMBRO

A Polícia Federal informou na manhã desta terça-feira, 28, que, em razão dos preparativos e da realização da COP30, o atendimento para retirada de passaportes no Estado do Pará será temporariamente realizado exclusivamente no posto da Polícia Federal localizado no Shopping Metrópole Ananindeua.

A mudança é válida a partir desta terça-feira (28/10) até o dia 28 de novembro de 2025. Durante esse período, não haverá emissão nem retirada de passaportes no posto atual da Superintendência Regional da PF no Pará.

Os documentos físicos já solicitados foram integralmente transferidos para o novo local de atendimento.

Informações principais:

– Local de retirada: Posto da PF no Shopping Metrópole Ananindeua 

– Período da mudança: 28/10/2025 a 28/11/2025 

– Serviço disponível: Retirada de passaportes já solicitados 

– Serviço suspenso: Emissão e retirada de passaportes na sede da Superintendência, todos os serviços neste período serão concentrados no Posto localizado no Shopping Metrópole.

A Polícia Federal solicita ampla divulgação da mudança, que se deve exclusivamente aos preparativos para a COP30 e tem como objetivo garantir um atendimento mais eficiente à população durante esse período.

Fonte: Ascom da PF em Belém

