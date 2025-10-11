Pará leva vozes indígenas para cúpula mundial em Abu Dhabi defendendo saberes ancestrais na agenda ambiental

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (SEPI), está participando da Cúpula Mundial dos Povos Indígenas e da Natureza, em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos). O evento acontece em paralelo ao Congresso Mundial da Natureza da IUCN 2025 e reúne lideranças indígenas de diversos países, além de representantes de governos e organizações ambientais internacionais.

A secretária estadual dos Povos Indígenas, Puyr Tembé, representa o Pará no encontro e reforçou que esse é um momento para mostrar ao mundo que o conhecimento tradicional indígena deve ter lugar central nas discussões sobre conservação, mudanças climáticas e justiça socioambiental.

Um dos destaques da participação paraense é o Pavilhão dos Povos Indígenas, espaço autônomo que simboliza a vida nos territórios originários, onde são apresentadas experiências de gestão territorial, conservação ambiental e transmissão de saberes entre gerações.

No painel “Tudo, em todos os lugares, ao mesmo tempo: abordando os riscos do excesso climático”, Tembé ressaltou que os povos indígenas do Pará já atuam como guardiões da floresta e dos rios, e que o momento exige que essas vozes sejam ouvidas nas decisões globais.

A participação do Pará na cúpula reforça o protagonismo do estado amazônico nos debates ambientais globais, mostrando que, além de palco para a COP30, o Pará também quer influenciar os rumos da política climática mundial com a força das suas comunidades originárias.

Imagem: Divulgação