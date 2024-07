Governo encerrou ou suspendeu mais de 57 mil benefícios do INSS

O governo federal suspendeu ou encerrou o pagamento de 57.700 benefícios, sendo que 37.325 foram cessados e outros 20.375 foram suspensos, podendo ser retomados caso as irregularidades sejam eliminadas. As informações são da CNN.

A ação aconteceu antes mesmo da revisão prometida pelo governo que promete cortar benefícios e programas através do congelamento de R$ 15 bilhões nas despesas no Orçamento do próximo ano.

As ações contínuas de monitoramento do INSS geraram um impacto de R$ 750,85 milhões em pagamentos indevidos, resultando no bloqueio de crédito, suspensão ou cessação de benefícios.

A revisão abrangente do órgão está programada para começar em agosto e será necessária para que o governo possa elaborar o orçamento de 2025. O ministro da Previdência, Carlos Lupi, estima que cerca de 800 mil pessoas precisarão realizar uma nova perícia para confirmar a necessidade de receber os recursos durante a revisão.

Os beneficiários suspeitos de irregularidade, poderão ser chamados para comprovar a necessidade dos benefícios. Uma medida provisória foi editada para autorizar a revisão de benefícios sociais.

A equipe do ministro Fernando Haddad, da Fazenda, calculou uma economia de pelo menos R$ 25,9 bilhões para 2025 somente com a revisão de benefícios como auxílio-doença, aposentadorias por invalidez e BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Fonte: Pleno News/ Foto: José Cruz/Agência Brasil