EUA: Kamala se recusa a presidir sessão do Senado com Netanyahu

Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, decidiu que não presidirá a sessão do Senado que terá discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na próxima quarta-feira (24). Ela deve ter uma reunião com o israelense em outro momento.

Conforme a Constituição do país, o vice-presidente preside as sessões do Senado. A equipe de Kamala teria dito ao Senado que ela havia decidido não presidir o discurso de Netanyahu antes mesmo de o presidente dos EUA, Joe Biden anunciar a decisão de desistir da disputa pela reeleição.

Sem Biden, Harris tem chance de ser escolhida como nova candidata do Partido Democrata nas eleições de novembro. A decisão dela, de não presidir o discurso de Netanyahu, é vista como uma estratégia e um reflexo das divisões no Partido Democrata em relação à guerra no Oriente Médio. As informações são do jornal Washington Post e do Poder360.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/ERIK S. LESSER