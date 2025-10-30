Governo entrega novos equipamentos para o sistema de segurança do Pará e apresenta nova sede da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (SEGUP)

O governo do Estado do Pará promoveu uma cerimônia em Belém para reforçar o compromisso com a segurança pública, entregando novos equipamentos e apresentando a nova sede da SEGUP a estrutura que coordena o sistema estadual de segurança, inteligência, defesa social e policiamento integrado.

Durante o evento, foram destacadas aquisições como viaturas de última geração, lanchas, armamentos e tecnologias de monitoramento, que visam ampliar a eficiência das ações das polícias Civil e Militar, bem como das unidades de apoio, inteligência e perícia. Esse movimento está alinhado com uma lógica de reforço operacional e logística, sobretudo para atuar em um estado com tantos desafios geográficos e sociais como o Pará.

A entrega desses equipamentos vem na sequência de uma série de investimentos recentes na área da segurança pública estadual: nos primeiros meses de 2025, o governo anunciou que havia investido mais de R$ 60 milhões em estrutura, tecnologias e reforço operacional para as forças de segurança. A nova sede da SEGUP, por sua vez, busca centralizar e dar mais visibilidade ao sistema de comando, integração e articulação entre os órgãos de segurança.

Segundo autoridades presentes, essa modernização tem o objetivo de melhorar a resposta às ocorrências, fortalecer a atuação integrada (por terra, rio e ar) considerando o relevo do estado da Amazônia e ampliar a sensação de segurança para a população. Também foi salientada a importância desse momento para as operações especiais e de fronteira, e para a preparação de grandes eventos, em que o estado precisa estar bem equipado e organizado.

Imagem: Agência Pará