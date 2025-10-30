Secretaria de Estado da Fazenda do Pará apreende 120 mil garrafas de cerveja no sudeste do Pará

Em fiscalização realizada pela Sefa, no sudeste paraense, foi apreendida uma carga de 120.048 garrafas de cerveja long neck (210ml) valor estimado em R$ 756.052,60. A apreensão ocorreu na quarta-feira (29) em um posto fiscal da rodovia PA-447, no Km 15, município de Conceição do Araguaia.

A carga, segundo os fiscais da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Araguaia, tinha sido remetida do Rio de Janeiro (RJ) com destino declarado à cidade de Belém (PA). No momento da abordagem, foram constatadas irregularidades: a empresa remetente não havia recolhido o ICMS de Substituição Tributária devida ao Pará, e a destinatária da carga não se encontrava no endereço cadastrado no Estado.

Diante das infrações, foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 352.580,98, correspondente aos impostos devidos e às multas aplicáveis.

Essa ação da Sefa integra o esforço de fiscalização no transporte interestadual de mercadorias, especialmente em regiões de corredor rodoviário, onde cargas podem trafegar para diversos estados com riscos de sonegação ou fraude fiscal.

Para o governo estadual, o bloqueio dessa carga significa não apenas combater a evasão de receita pública valor que pode financiar serviços essenciais , mas também proteger o comércio local de concorrência desleal, já que produtos tributados irregularmente muitas vezes entram no mercado com vantagem indevida.

Imagem: Divulgação