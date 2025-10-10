Vídeo: vítimas de trabalho análogo à escravidão são resgatadas em São Paulo



Dez pessoas, incluindo uma adolescente, foram resgatadas de uma situação de trabalho análogo à escravidão na manhã desta sexta-feira (10), em um galpão no bairro Jaraguá, zona norte de São Paulo. A operação foi deflagrada após a denúncia feita pela família de uma das vítimas, uma menor de idade vinda da Bolívia.

A Promessa e o Cativeiro

A jovem boliviana teria sido atraída ao Brasil com a promessa de emprego e melhores condições de vida. No entanto, ao chegar, foi submetida a condições precárias e mantida sob restrição de liberdade, configurando o crime de escravidão contemporânea.

Em depoimento às autoridades, a adolescente relatou ter recebido uma bebida na fronteira do país, perdendo a consciência em seguida e só acordando já na região do galpão.

Ação Policial e Investigação

O local foi encontrado por policiais militares, que efetuaram o resgate das dez vítimas. A menor de idade e o responsável pelo galpão foram levados à sede da Polícia Federal na Lapa, zona oeste da capital, para os procedimentos legais cabíveis. O caso está sendo registrado no 72º Distrito Policial.

