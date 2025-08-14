Hana Ghassan lidera disputa pelo Governo do Estado em Santarém, aponta pesquisa Destak

A terceira rodada de pesquisa de intenção de votos realizada pela empresa Destak Publicidade e Marketing em Santarém, no oeste do Pará, revela que a pré-candidata Hana Ghassan aparece na frente na corrida pelo governo estadual no município, terceiro maior colégio eleitoral do Pará. O levantamento foi realizado entre os dias 11 e 12 de agosto, com 980 entrevistas presenciais, margem de erro de 4,4% e intervalo de confiança de 95%, e divulgado nesta quinta-feira (14).

No cenário espontâneo, quando o entrevistado responde sem receber uma lista de nomes, Hana Ghassan foi mencionada por 3% dos eleitores, seguida por Dr. Daniel, com 2,7%. Éder Mauro aparece com 0,5% e Zequinha Marinho com 0,2%, enquanto 93,6% não souberam ou preferiram não responder.

Quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados, Hana amplia expressivamente sua vantagem, alcançando 27% das intenções de voto. Dr. Daniel surge em segundo lugar, com 18%, e Éder Mauro aparece na sequência, com 15%. Marinor Brito registra 5% e Beto Faro, 4%. Brancos e nulos somam 4%, e os indecisos representam 27% dos entrevistados.

No cenário reduzido, com apenas três candidatos, Hana Ghassan mantém a liderança com 28,5%, seguida de perto por Dr. Daniel, que chega a 25,5%. Marinor Brito fica com 5,7%, enquanto 6% declararam voto em branco ou nulo e 34,3% ainda não se decidiram.

A pesquisa também mediu o índice de rejeição. Hana Ghassan é a mais rejeitada, com 17%, seguida por Éder Mauro, com 14%. Dr. Daniel e Beto Faro aparecem empatados com 8% cada, e Marinor Brito registra 7%. Apenas 6% afirmaram não rejeitar nenhum dos nomes apresentados, e 40% não souberam ou não quiseram responder.

Quando questionados sobre quem acreditam que será o próximo governador do Pará, independentemente do próprio voto, 32% dos entrevistados apontaram Hana Ghassan, enquanto 27% disseram acreditar que Dr. Daniel vencerá. Um expressivo contingente de 41% não soube ou preferiu não opinar.

Os números indicam que, embora Hana Ghassan lidere a preferência em Santarém e também seja vista como favorita por boa parte do eleitorado, Dr. Daniel mantém uma disputa competitiva e com potencial de crescimento, especialmente diante do elevado índice de indecisos que pode alterar o rumo da eleição nos próximos meses.

Helder Barbalho lidera disputa para o Senado em Santarém, aponta pesquisa Destak

A terceira rodada da pesquisa de intenção de votos da empresa Destak Publicidade e Marketing, realizada em Santarém, no oeste do Pará, revela que o governador Helder Barbalho aparece na liderança para o Senado Federal no cenário estimulado para o primeiro voto. O levantamento, que ouviu 980 eleitores entre os dias 11 e 12 de agosto, com margem de erro de 4,4% e intervalo de confiança de 95%, avalia o panorama eleitoral no terceiro maior colégio eleitoral do estado e será divulgado nesta quinta-feira (14).

No recorte referente ao primeiro voto para senador, Helder Barbalho aparece com 31,7% das intenções, seguido por Éder Mauro, com 15,9%, e Zequinha Marinho, que registra 6,3%. Na sequência, Celso Sabino soma 5,2%, Simão Jatene 4,1%, Mário Couto 3,0%, Chicão 2,5%, Dirceu Ten Caten 1,3% e Adolfo Neto 0,3%. Brancos e nulos somam 4,3%, enquanto 25,6% não souberam ou não responderam, indicando que uma parcela expressiva do eleitorado ainda não definiu seu voto.

Quando a pesquisa considera o segundo voto para o Senado, o quadro se mostra mais fragmentado e com maior índice de indefinição. Zequinha Marinho lidera neste cenário com 8,7%, seguido de perto por Celso Sabino (7,9%), Éder Mauro (7,3%) e Mário Couto (6,5%). Simão Jatene aparece com 5,5%, Helder Barbalho com 3,6%, Chicão com 3,0%, Dirceu Ten Caten com 2,8% e Adolfo Neto com 1,1%. Lulu das Comunicações não pontuou, enquanto brancos e nulos somam 2,4%. O número de eleitores indecisos é elevado, chegando a 51,2%, o que demonstra que a disputa pela segunda vaga ao Senado está totalmente em aberto.

Os dados reforçam que, embora Helder Barbalho largue com vantagem expressiva para a primeira vaga, a composição final das duas cadeiras que estarão em disputa nas eleições de 2026 dependerá fortemente da capacidade dos candidatos em consolidar apoios e conquistar os eleitores indecisos, que ainda representam um contingente decisivo no cenário político santareno.

A pesquisa também levantou o grau de definição do voto para deputado estadual. Segundo os dados, 45% dos entrevistados afirmaram que sua escolha é definitiva, 39% disseram que ainda podem mudar, 10% declararam que dificilmente mudarão e 6% não souberam responder.

Fonte e imagens: destakpublicidademarketing