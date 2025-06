Polícia prende quadrilha em MT que aplicava golpe de R$ 300 mil na compra e venda de veículos no RS

A Polícia Civil de Canoas (RS), com apoio do Pará, prendeu quatro suspeitos em Mato Grosso (MT) em operação realizada nesta terça-feira (10), por envolvimento no chamado “golpe do falso intermediário”. A quadrilha causou prejuízo estimado em R$ 300 mil a vítimas do Rio Grande do Sul, principalmente na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O golpe funciona com um criminoso que se passa por intermediário legítimo entre vendedor e comprador de veículos, enganando ambos para desviar o dinheiro do negócio para contas falsas. A investigação, que durou cerca de um ano, cumpriu 24 mandados de busca e apreensão e 10 prisões temporárias nas cidades de Várzea Grande e Cuiabá.

A delegada Luciane Bertoletti alerta para a necessidade de cautela em negociações, recomendando sempre a verificação presencial e dos dados envolvidos. Também houve participação da Polícia Civil do Pará, que cumpriu mandados em MT por um golpe similar envolvendo compra e venda de bovinos, causando prejuízo de R$ 150 mil a uma vítima paraense.

Imagem: PC divulgação