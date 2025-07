Homem é preso suspeito de estuprar jovem em casa de show em Icoaraci

Um homem foi preso suspeito de envolvimento no estupro de uma jovem dentro do banheiro de uma casa de shows no distrito de Icoaraci, em Belém, na madrugada do último domingo (13). A prisão foi feita por agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e divulgada nesta terça-feira (15).

Segundo a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia relatando que foi abordada por um homem enquanto estava sob efeito de bebida alcoólica e levada à força para um dos banheiros do local. Lá, outro homem teria cometido o abuso sexual.

Após o depoimento, a polícia iniciou as buscas e conseguiu prender um dos suspeitos em flagrante. As investigações continuam para identificar e capturar o segundo envolvido no crime.

A jovem recebeu atendimento médico, passou por exames e foi encaminhada para medidas de profilaxia.

