Escola General Ruben Ludwig lança projetos que promovem a sustentabilidade

Tracy Costa

Os projetos ‘Família na Escola’ e ‘Eco Aventura: Sustentabilidade e Preservação Ambiental’, incentivam a participação dos pais e a importância de cuidarem do meio ambiente

A manhã deste sábado, 10, foi mais do que especial na Escola Municipal General Ruben Ludwig, no bairro Jardim Santarém. Isso porque, foram lançados os projetos ‘Família na Escola’ e ‘Eco Aventura: Sustentabilidade e Preservação Ambiental’.

A programação teve início com uma caminhada pelas imediações da escola, quando os alunos, acompanhados dos familiares e professores, entregaram panfletos educativos à vizinhança, com o intuito de chamar a atenção para práticas como o descarte correto do lixo.

De volta à escola, o público presente pode assistir a uma palestra com a temática da sustentabilidade. A coordenadora da Escola do Parque, Flora Aparecida, esteve presente no evento e em sua fala pontuou, de forma didática, como as crianças são agentes importantes na preservação ambiental.

Ainda como parte da programação, as crianças fizeram apresentações culturais e participaram do plantio de hortaliças na horta recém-construída e também de mudas de árvores em uma área externa da escola.

A gestora do educandário, Solange Guimarães, destacou a importância da família estar sempre presente na vida escolar das crianças, tanto para ajudá-los nos estudos quanto em temas importantes para toda a sociedade, como o meio ambiente.

“Como em tudo que fazemos na escola, precisamos do apoio dos familiares das crianças para que nossos projetos deem certo. Despertar a consciência deles [estudantes] desde crianças para temáticas como a preservação ambiental é essencial para que tenhamos um presente e um futuro, então contamos com todos para essa missão de cuidar melhor do nosso planeta”, frisou.

O projeto da horta escolar está sendo realizado no General, em parceria com a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), por meio do curso de Agronomia.

Ao longo do ano, mais atividades voltadas para a educação e conscientização ambiental devem ser promovidas pela escola.

Autor: Ascom/Semed

Reprodução: santarem.pa.gov