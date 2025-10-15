quarta-feira, outubro 15, 2025
Hospital Regional do Marajó ultrapassa 21 mil atendimentos em 2025 e reforça atendimento de saúde na região

O Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), localizado no município de Breves, atingiu a marca de mais de 21 mil atendimentos realizados em 2025, consolidando-se como uma das principais referências em saúde pública no arquipélago do Marajó. A unidade é gerenciada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e tem contribuído de forma decisiva para a melhoria do acesso à saúde na região, especialmente em comunidades ribeirinhas e de difícil acesso.

O HRPM presta serviços de média e alta complexidade, ofertando atendimento nas áreas de clínica médica, pediatria, cirurgia geral, ortopedia, ginecologia e obstetrícia, além de exames laboratoriais, de imagem e atendimento de urgência e emergência. A estrutura moderna do hospital, aliada à qualificação das equipes multiprofissionais, tem permitido ampliar o número de atendimentos e reduzir o tempo de espera dos pacientes.

Desde sua inauguração, o Hospital Regional do Marajó já realizou milhares de procedimentos cirúrgicos e diagnósticos, beneficiando moradores de diversos municípios, como Anajás, Curralinho, Melgaço, Portel e Breves, que antes precisavam se deslocar até Belém para receber atendimento especializado.

De acordo com a direção da unidade, os resultados alcançados neste ano reforçam o compromisso do Estado em garantir uma saúde mais humanizada e acessível para as populações do interior. O hospital também é responsável por desenvolver ações educativas e preventivas, como palestras, campanhas de vacinação e programas voltados à saúde da mulher, do homem e da criança.

Além disso, o HRPM tem investido na modernização de equipamentos e na capacitação dos profissionais de saúde, visando oferecer um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado. “Nosso foco é cuidar bem de quem mais precisa, levando dignidade e qualidade de vida aos moradores do Marajó”, destacou a equipe gestora da unidade.

O Hospital Regional do Marajó segue como símbolo de avanço e esperança para milhares de famílias da região, que agora contam com uma estrutura hospitalar de ponta mais próxima de casa.

Imagem: Divulgação

