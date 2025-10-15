Museu das Amazônias promoverá Fórum de Justiça Climática em Belém nos dias 16 e 17 de outubro

O Museu das Amazônias (MAZ) realizará nos dias 16 e 17 de outubro o Fórum de Justiça Climática, em parceria com o Museu das Favelas, de São Paulo. O evento gratuito será realizado no Porto Futuro II, em Belém, e tem como tema central “Periferias, florestas e futuros do Sul Global”.

Durante os dois dias de debates, serão discutidas as interseções entre Amazônia, periferia e a crise climática, com ênfase nas narrativas insurgentes e nas soluções comunitárias originadas das bordas sociais. Lideranças, artistas, comunicadores e pesquisadores participarão das mesas temáticas que abordarão justiça territorial, cultura, comunicação e tecnologia.

A programação inclui debates como “Urbanização, racismo ambiental e crise climática nas margens do país”, “Arte, cultura e imaginação como resistência” e “Mídia comunitária, juventudes e comunicação climática transnacional”. O público poderá acompanhar gratuitamente, mediante inscrição no local, e interagir com as discussões e intervenções artísticas.

O Fórum pretende afirmar que as vozes das periferias e dos territórios historicamente marginalizados têm papel fundamental nas estratégias de enfrentamento do aquecimento global e na formulação de políticas ambientais mais justas.

Imagem: Agência Pará