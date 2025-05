IFPA Belém abre 505 vagas em cursos de graduação presenciais

O Instituto Federal do Pará (IFPA) campus Belém abriu 505 vagas em 13 cursos de graduação presenciais para o 2º semestre de 2025.

O Instituto Federal do Pará (IFPA), Campus Belém, está com inscrições abertas para o processo seletivo de 505 vagas em cursos de graduação presenciais. O início das aulas está previsto para o segundo semestre de 2025.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente online até as 11h59 do dia 19 de junho, através do link fornecido.

Para se inscrever, basta:

Ter concluído o Ensino Médio

Ter feito pelo menos uma das edições do Enem de 2022, 2023 ou 2024

Caso tenha participado de mais de uma edição, informar qual ano do Enem deseja utilizar na inscrição

Os candidatos podem escolher entre várias opções de cursos superiores:

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia de Materiais

Engenharia Elétrica

Ciências Biológicas

Física

Geografia

História

Letras – Língua Portuguesa

Matemática

Pedagogia

Química

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Gestão Hospitalar

Gestão Pública

Como funciona o processo seletivo

O processo será dividido em quatro etapas:

Inscrição, homologação e classificação dos candidatos conforme a nota do Enem; Entrega presencial de documentos no Campus Belém para os classificados; Procedimento de heteroidentificação para candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) e aferição para indígenas e quilombolas; Entrega presencial do requerimento de matrícula e demais documentos para análise e habilitação dos aprovados;

Vagas Reservadas

Pelo menos 50% das vagas de cada curso e turno são destinadas a estudantes de escolas públicas ou de escolas comunitárias conveniadas que atuam na educação do campo. O restante das vagas é para ampla concorrência, sendo que até metade destas pode ser destinada a políticas de ações afirmativas do próprio IFPA.

Foto Reprodução: belem.ifpa