Quermesse Mariana inicia nesta sexta (23) com a presença da Imagem Peregrina

O evento ocorre de 23 a 31 de maio, na Praça Santuário, a partir das 18h.

Lançada em 2022 com o objetivo de levar o conceito e realização do Arraial de Nazaré para outras épocas do ano, além de outubro, reunir as famílias na Praça Santuário e evangelizar, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realiza a quarta edição da Quermesse Mariana, na Praça Santuário, no período de 23 a 31 de maio, de 18 às 22h. A abertura será com uma missa na Basílica Santuário, às 18h, com a presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

O evento terá atrações musicais, barracas com vendas de artesanatos e artigos religiosos, além de brinquedos infláveis e uma praça de alimentação. Durante alguns dias, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estará no Altar Central da Praça Santuário para bênçãos aos presentes, das 18 às 21h.

A Quermesse finaliza no dia 31 de maio com a apresentação do Cartaz do Círio 2025 e coroação da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, um dos momentos mais aguardados pelos devotos. “Este ano, os estandes de produtos artesanais e toda a estrutura de lonas foi uma parceria com o Sebrae e os estandes de vendas de comidas e alguns serviços serão ocupados pelas pastorais e comunidades da Paróquia de Nazaré, além da Guarda de Nazaré que estará com um estande de comidas e alguns permissionários do Arraial de Nazaré que estarão vendendo pipoca, churros e tacacá. No total teremos 12 estandes com diversos produtos à venda”, destaca Antônio Sousa, coordenador do Círio 2025.

Também durante a Quermesse volta o projeto EcoCírio, em parceria com empresas de tratamento de resíduos, instituições sem fins lucrativos e cooperativas de catadores para incentivar a separação de materiais descartados e a conscientização ambiental nas celebrações deste ano.

Cartaz do Círio – Sobre o Cartaz, a previsão é que a peça seja apresentada ao grande público por volta de 18h30, do dia 31 de maio, na Praça Santuário. Uma das principais funções do cartaz é divulgar a grande festa católica que ocorre no segundo domingo de outubro. Este evento, organizado pela DFN, é aberto ao público desde 2007. A apresentação do cartaz será feita, simultaneamente, dentro da Basílica Santuário e na Praça Santuário. Após a apresentação oficial, exemplares do cartaz serão distribuídos, gratuitamente, aos presentes.

Serviço:

· Quermesse Mariana: de 23 a 31 de maio, de 18 às 22h, na Praça Santuário

· Coroação de Nossa Senhora de Nazaré: dia 31 de maio, após a missa das 17h, na Basílica Santuário

· Apresentação do Cartaz do Círio 2025: dia 31 de maio, a partir de 18h, na Praça Santuário e Basílica Santuário

· Encerramento da Quermesse Mariana: dia 31 de maio

· Dias da visita da Imagem Peregrina no Altar Central, de 18 às 21h: 25, 26, 27, 28, 29 e 30 de maio.

Entrada gratuita

Programação da Quermesse (na Concha Acústica)

23/05

18h – Missa abertura

19h – Ministério da GNSN

20h – Cantor Mano 10

24/05

18h – Terço dos Homens de Nazaré

18h30 – Padre Cavalcante e Amigos

20h – Banda Sayonara

25/05

18h – Terço dos Homens de Nazaré

18h30 – Brenda Moraes

20h – Afonso Cappelo

26/05

18h – Terço dos Homens de Nazaré

18h30 – Toca Down

20h – Banda Mega Pop Show

27/05

18h – Terço dos Homens de Nazaré

18h30 – Alan Kauê

20h – Cantor Bino

28/05

18h – Terço dos Homens de Nazaré

18h30 – Eduarda Medeiros

20h – Banda Camarote VIP

29/05

18h – Terço dos Homens de Nazaré

18h30 – Ministério Fiat

20h – Markinho Duran

30/05

18h – Terço dos Homens de Nazaré

18h30 – Kairós

20h – Banda Warilou

31/05

18h30 – Amazônia Jazz Band

fotos: Rosana Pinto – Ascom DFN