Mundial de Clubes: Messi lidera ranking de salários do torneio; veja ranking

Inter Miami, do craque argentino, faz o jogo de abertura neste sábado (14)

Murillo Grant, da CNN

Neste sábado (14), Inter Miami e Al Ahly-EGI fazem o jogo de abertura da 1ª edição da Copa do Mundo da Fifa. A principal estrela do time americano – e talvez de todo o torneio – é Lionel Messi, 8 vezes melhor do mundo.

Depois de toda uma carreira no Barcelona e dois anos no PSG, o argentino está no Inter Miami desde 2023. Aos 38 anos, ele é o atleta com maior salário do torneio, que também conta com Mbappé, Vinicius Jr. e Haaland.

Veja ranking de maiores salários da Copa do Mundo de Clubes (por ano)

Messi (Inter Miami): US$ 135 milhões (cerca de R$ 720 milhões) Mbappe (Real Madrid): US$ 90 milhões (cerca de R$ 522 milhões) Haaland (Manchester City): US$ 62 milhões (cerca de R$ 343 milhões) Vinicius Jr. (Real Madrid): US$ 55 milhões (cerca de R$ 304 milhões) Harry Kane (Bayern de Munique): US$ 39 milhões (cerca de R$ 216 milhões)

Fonte: Forbes