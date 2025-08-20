Macron confirma presença na COP30 em Belém e reforça parceria com Lula pela Amazônia

O presidente da França, Emmanuel Macron, confirmou oficialmente que estará presente em Belém durante a COP30, a conferência mundial do clima marcada para novembro. A confirmação foi feita ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Paris, e trouxe grande expectativa para o evento que deve colocar a Amazônia no centro das discussões internacionais.

Segundo Macron, a COP30 será um momento histórico para reunir lideranças de todo o mundo em torno de um objetivo comum: frear a crise climática. “Estarei presente em Belém com o presidente Lula, na COP30. Será um encontro crucial para remobilizar a comunidade internacional em torno desses objetivos”, destacou o líder francês, ressaltando a importância de proteger as florestas tropicais, fundamentais para conter o avanço do aquecimento global.

Lula e Macron também reforçaram que Brasil e França compartilham uma responsabilidade especial. Isso porque os dois países possuem parte da Amazônia em seus territórios o Brasil, com a maior parte da floresta, e a França, com a Guiana Francesa. Essa conexão, segundo eles, fortalece a parceria em defesa do meio ambiente e amplia as chances de que a conferência traga resultados concretos.

A expectativa é que a COP30 receba mais de 40 mil visitantes em Belém, entre autoridades, delegações internacionais, representantes da imprensa e da sociedade civil. Desse total, cerca de 7 mil pessoas estarão ligadas diretamente à ONU, compondo a chamada “família COP”. A cidade já se prepara para essa grande movimentação, que vai impactar tanto a infraestrutura quanto a economia local, principalmente nos setores de turismo, hotelaria e serviços.

Entre os principais temas da conferência estão:

a redução das emissões de gases de efeito estufa,

a busca por maior financiamento climático para países em desenvolvimento,

o incentivo à transição energética,

medidas de adaptação às mudanças climáticas,

e a preservação de florestas tropicais, com destaque especial para a Amazônia.

A presença de Macron, um dos líderes mais influentes da Europa, é vista como um reforço importante para dar peso político às negociações. Ao lado de Lula, o presidente francês sinaliza que a aliança entre Brasil e França pode pressionar outros países a assumirem compromissos mais firmes.

Para Belém e para o Brasil, a COP30 vai muito além de um evento diplomático: é uma oportunidade de mostrar ao mundo a riqueza da Amazônia e, ao mesmo tempo, cobrar ações concretas que garantam a sobrevivência da floresta e das populações que dela dependem.

Por: Thays Garcia/A Província do Pará

Imagem:Ricardo Stuckert/PR