Stranger Things: Quais foram os filmes clássicos dos anos 70 a 90 que inspiraram a série da Netflix?

A série criada pelos irmãos Duffer é repleta de influências de grandes filmes que marcaram a cultura pop.

Se tem uma coisa que, definitivamente, podemos esperar de Stranger Things é a inspiração e referências de produções clássicas, como Star Wars e Os Caça-Fantasmas. A série dos irmãos Duffer bebeu da fonte de diversos sucessos do cinema, mas você se lembra de cada um deles?

Aqui, trouxemos uma lista de filmes entre os anos 70 e 90 que serviram de inspiração para Stranger Things.

Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977)

Quem acompanhou os cartazes da 2ª temporada, percebeu que cada peça promocional era inspirada num filme clássico. O que poucos notaram é que a cena com Will (Noah Schnapp) abrindo a porta para uma de suas temidas visões realmente ia aparecer no show é uma alusão a este momento clássico do filme de Steven Spielberg.

Mad Max (1979)

Essa referência aqui é tão presente que fica até fácil de identificar. O apelido da personagem de Sadie Sink é uma homenagem ao famoso papel vivido por Mel Gibson nas telonas — que, há 10 anos, passou o bastão para Tom Hardy.

O Enigma de Outro Mundo (1982)

É inegável que muitas características do Devorador de Mentes são inspiradas em O Enigma do Outro Mundo, clássico de John Carpenter lançado em 1982 — principalmente na forma como os corpos de suas vítimas derretem e se unem para formar o monstro.

O Exterminador do Futuro (1984)

É apenas um easter-egg, mas nos leva à vibe dos anos 80 ao nos mostrar uma fachada de cinema anunciando que o primeiro longa da famosa franquia estrelada por Arnold Schwarzenegger estava em cartaz na cidade de Hawkins.

O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas (1985)

Billy (Dacre Montgomery) pode ter uma personalidade parecida com o protagonista de O Iluminado (1980), mas seu visual é inspirado no personagem de Rob Lowe nesse longa de Joel Schumacher.

Duro de Matar (1988)

Aquela cena de Erica (Priah Ferguson) percorrendo os tubos de ventilação na 3ª temporada lembra um dos momentos mais clássicos de Duro de Matar, mas também é um plano executado em Alien, o Oitavo Passageiro.

A Noite dos Mortos-Vivos (1990)

Algo que tem grande presença na 3ª temporada de Stranger Things é a franquia A Noite dos Mortos-Vivos. A sequência de Robin (Maya Hawke) e companhia fugindo dos russos na escada rolante vem de O Despertar dos Mortos. Já o terceiro filme da saga, Dia dos Mortos, é visto por Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Max (Sadie Sink) e Lucas (Caleb McLaughlin) no primeiro episódio — além de dar uma dica sobre a febre quase zumbi que invadiria Hawkins.

Outros filmes em que Stranger Things se inspirou ao longo das temporadas

O Exorcista (1973)

Warriors – Os Selvagens da Noite (1979)

Poltergeist – O Fenômeno (1982)

E.T. – O Extraterrestre (1982)

A Coisa (1982)

Picardias Estudantis (1982)

Gremlins (1984)

Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984)

Tudo Por Uma Esmeralda (1984)

Os Goonies (1985)

A Garota de Rosa-Shocking (1986)

Fuga à Meia-Noite (1988)

It – Uma Obra-Prima do Medo (1990)

Alien 3 (1992)

