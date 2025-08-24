domingo, agosto 24, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePOLÍTICA
POLÍTICA

Jaguar, que encarou a Ditadura Militar de 1964, morre aos 93 anos no Rio de Janeiro

O cartunista Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, de 93 anos, o Jaguar, morreu neste domingo, 24, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por familiares de Jaguar à TV Globo.

O cartunista estava internado no hospital Copa D’or, com infecção respiratória, que evoluiu com complicações renais. Ainda segundo a unidade de saúde, nos últimos dias, ele estava sob cuidados paliativos.

Jaguar foi um dos criadores do jornal satírico O Pasquim, em 1969, com conteúdo ácido e crítico à ditadura militar vigente no Brasil.

Ele começou a carreira desenhando na revista Manchete em 1952, aos 20 anos.

Além de criar o Pasquim, Jaguar também contribuiu com diversos jornais e revistas: Senhor, Civilização Brasileira, Pif-Paf e Tribuna da Imprensa, além de ter trabalhado com nomes como Ziraldo, Millôr Fernandes, Henfil e outros mestres das artes gráficas.

Jaguar ainda lançou livros como “Átila, você é Bárbaro” e “Ipanema, se não me falha a memória”.

Não foram divulgadas informações sobre o velório e enterro de Jaguar até a última atualização desta reportagem.

Na TV Globo, Jaguar fez animações para as vinhetas do Plim Plim, que marcaram época na TV brasileira.

REPERCUSSÃO

O cartunista Chico Caruso, em entrevista à GloboNews, elegeu Jaguar como o “melhor cartunista brasileiro” e disse que o visitou no hospital poucos dias antes de morrer.

“Ele era o melhor cartunista brasileiro, meu amigo querido e é uma perda irreparável para o humor e para o Brasil”, afirmou Caruso.

O cartunista Aroeira chamou Jaguar de mestre, professor, amigo e inspiração, lamentando sua morte:

“Jaguar foi mestre, professor, amigo, inspiração, gênio, um dos maiores chargistas que eu já vi no planeta como um todo. Incansável, trabalhou até o último minuto, sempre absolutamente crítico, sempre feroz, sempre amado por gerações e gerações seguidas de cartunistas”

O cartunista Miguel Paiva também falou de sua admiração por Jaguar e seu estilo:

“Eu queria desenhar como ele, mas nunca consegui”.

Em 2014, durante a 12ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), na mesa “Millormaníacos”, Jaguar provocou gargalhadas na plateia ao recordar seu convívio com o homenageado Millôr Fernandes, citando episódios que envolvia uma cusparada que certa vez o amigo tomou de Chico Buarque, seu então desafeto, num bar.

“O Millôr jogou tudo que tinha na mesa em cima do Chico, errou e acertou no garçom”, contou, entre risos na época.

Fonte e imagem: Portal G1

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Programa Spring Iyaleta oferta mil vagas gratuitas para cursos e conferências online em governança climática

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,860FansLike
3,612FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315