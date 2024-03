Com bronquite, papa Francisco pede ajuda para ler discurso

O papa Francisco afirmou neste sábado (2) que está com bronquite e preferiu que um colaborador lesse seu discurso por ocasião da inauguração do ano judicial do Tribunal de Estado da Cidade do Vaticano, depois de passar vários dias com gripe e de ter ido ao hospital para realizar alguns exames.

– Preparei um discurso, mas como podem ver, não consigo ler por causa da bronquite. Pedi ao (monsenhor Filippo) Ciampanelli que o lesse – disse o papa, com a voz afetada, mas que ainda assim manteve sua agenda de hoje, com diversas audiências além da inauguração do ano judicial.

Francisco, ainda cansado da gripe que sofre há dias, pronunciou algumas palavras de saudação, mas depois deixou o monsenhor Ciampanelli ler o discurso preparado.

Também na sexta-feira (1º) foi este colaborador quem leu os discursos, embora o papa também tenha mantido todos os eventos previstos.

O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, confirmou na quinta (29) que Francisco se sente bem e que os exames a que foi submetido no Hospital Gemelli, no centro de Roma, foram rotineiros.

Na segunda (26), o Vaticano informou que Francisco ainda sentia sintomas leves de gripe, embora sem febre, mas que as audiências planejadas foram suspensas por precaução.

O pontífice celebrou a tradicional oração do Angelus no domingo (25), da janela do palácio pontifício e falando com uma voz firme, diante dos milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano.

No final de novembro, o papa sofreu uma bronquite e teve que cancelar alguns dos eventos previstos e celebrar o Angelus internamente, sem aparecer na janela diante dos fiéis na Praça de São Pedro, e também teve que recorrer a um colaborador para ler seus discursos.

Na ocasião, para acelerar sua recuperação, o pontífice argentino também cancelou uma viagem prevista a Dubai para participar da Cúpula do Clima.

