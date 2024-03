Javier Milei reduz despesas com estatais em mais da metade

Cumprindo uma promessa de campanha, o presidente da Argentina, Javier Milei, cortou em mais da metade as despesas com companhias estatais.

Segundo informações do Escritório de Orçamento do Congresso, foram repassados 300,6 milhões de dólares (R$ 1,5 bilhão) entre os últimos meses janeiro e fevereiro, o que corresponde a uma queda de 53% em relação aos dois primeiros meses do ano passado.

De acordo com o jornal O Globo, dez estatais não receberam valor algum desde o início de 2024, e somente três angariaram mais do que em 2023: Educ.ar, Ferrocarriles Argentinos e Fadea.

A estatal que mais tem recebido investimentos é a Energía Argentina (Enarsa), que ficou com 60% dos recursos. Ainda assim, o repasse é 45,3% menor que a empresa de energia recebeu no início do ano passado.

Fonte: Pleno News/Foto: ABIR SULTAN/EFE/EFEVISUAL