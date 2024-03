Homem se joga do segundo andar de shopping e atinge outra pessoa

Um homem de 37 anos se jogou do segundo andar do Shopping Miramar, em Santos, na manhã do sábado (30), e atingiu um outro homem de 45 anos na queda. Eles foram levados conscientes para o Hospital Ana Costa e a Santa Casa de Santos, respectivamente.

O Estadão entrou em contato com os dois hospitais, que confirmaram a ocorrência, mas não informaram os estados de saúde deles.

Segundo a polícia, o homem que estava no térreo do shopping estava próximo a um quiosque de venda de óculos. Ele foi atingido quando pelo corpo do rapaz que, segundo os policiais, havia se atirado do segundo andar.

A vítima atingida pela queda foi diagnosticada com um Traumatismo Cranioencefálico leve, de acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, que foram acionados para prestar os primeiros socorros. O homem que pulou do segundo andar teve fratura exposta e sofreu um trauma na face.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos como lesão corporal e suicídio tentado.

BUSQUE AJUDA

No Brasil, o Centro de Valorização da Vida é uma das instituições que dão apoio emocional e trabalham para prevenir o suicídio. Para pedir ajuda, ligue para o número 188 ou acesse o site.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Google Street View