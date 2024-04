Quinteto S.A. Retorna a Belém Para Uma Noite de Pagode Inesquecível no Açaí Biruta

O grupo de pagode mais querido do Brasil, Quinteto S.A., está de volta a Belém para uma noite de pura música e animação. O tão aguardado evento acontecerá no próximo sábado, 6 de abril, no Açaí Biruta, a partir das 18h.

Serginho Brasil, responsável pelo tantã do Quinteto S.A., expressa sua felicidade em retornar à capital paraense: “Estamos muito felizes em voltar a Belém! Esta é apenas o início de uma grande parceria com o público da cidade. Nosso carinho só cresce e estamos ansiosos por uma casa cheia, o que nos deixa imensamente gratos!”.

O grupo, que ganhou destaque durante o período de isolamento social com suas rodas de samba no YouTube, está empolgado com o retorno aos palcos e o crescimento digital da banda. “A retomada aos palcos coincidiu com o crescimento digital da banda, e durante essa jornada estamos recebendo muito carinho de todo o Brasil”, comemora Brasil.

O evento promete ser uma verdadeira festa, com um palco 360 e a participação especial de outros talentosos artistas da cena local, incluindo I Love Pagode, Victor & João Paulo, Virtudão, Lucas e Iron. Além disso, haverá 3 horas de open bar, das 19h às 22h, para garantir ainda mais diversão para o público presente.

Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla, com preços a partir de R$40,00 no primeiro lote.

Serviço:

O Que: Show do Quinteto S.A. com participações especiais de I Love Pagode, Victor & João Paulo, Virtudão, Lucas e Iron.

Quando: Sábado, 6 de abril, a partir das 18h.

Onde: Açaí Biruta, Rua Siqueira Mendes – Cidade Velha – Belém do Pará.

Ingressos: Disponíveis na Sympla, a partir de R$40,00 (primeiro lote).

Contato para Imprensa: Vitor Moraes – (91) 98471-2738

Sobre o Quinteto S.A.: O Quinteto S.A. é um grupo de pagode formado por amigos de longa data, que mantêm a mesma formação há 18 anos. Com uma trajetória de sucesso em Santa Catarina e em todo o Brasil, o grupo é conhecido por sua amizade, alegria e emoção no palco, cativando tanto os ouvintes quanto os espectadores. Inspirados pelo samba raiz, pagode dos anos 90 e MPB, o Quinteto S.A. conquistou uma base de fãs sólida, com mais de 200 mil seguidores no Instagram e 420 mil inscritos no YouTube, acumulando mais de 220 milhões de visualizações em diversos vídeos. Versátil, moderno e criativo, o Quinteto S.A. é uma referência incontestável quando se trata de samba e pagode, garantindo diversão e momentos inesquecíveis em cada apresentação.