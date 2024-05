Esposas de Haddad e Moraes estão na lista de caronas da FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB) voltou a divulgar a lista de passageiros dos voos em suas aeronaves oficiais. Na primeira semana, o nome de Ana Estela Haddad, esposa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi incluído na lista de passageiros do voo de retorno de São Paulo para Brasília, no dia 4 de maio, em um sábado à noite.

Ana Estela já havia sido registrada como carona em dois voos da FAB solicitados por Haddad em janeiro. Em 15 de janeiro, domingo, Haddad compartilhou um voo de São Paulo para Brasília com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, utilizando um jato da FAB. Durante o voo, Ana Estela estava a bordo na condição de carona. Ela desempenha o cargo de secretária de Informação e Saúde Digital no Ministério da Saúde. Em 19 de janeiro, uma quinta-feira, Haddad compartilhou um voo de Brasília para São Paulo com Simone Tebet. Na lista de passageiros deste voo também constava o nome de Estela Haddad.

Registros da Aeronáutica referentes à viagem de Haddad acompanhado de sua esposa, relata que partiram de Brasília para São Paulo no dia 30 de abril, às 16h, em uma “viagem a serviço”, para cumprir compromissos públicos programados de 30 de abril a 3 de maio. Esses compromissos estavam agendados para o gabinete do Ministério da Fazenda, localizado na Avenida Paulista. Ana Estela pegou carona no voo de retorno, às 22h de sábado.

Várias pessoas pegaram carona em voos de ministros. Em 8 de janeiro, o presidente do STF, Roberto Barroso, compartilhou um voo de Brasília para São Paulo com o ministro Haddad em um jato da FAB. Na aeronave estavam também o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane Barci de Moraes.

Fonte: Pleno News/Foto: Antonio Augusto/Secom/TSE