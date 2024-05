Papa Francisco lembra vítimas de temporais e promete rezar por gaúchos

Durante missa realizada ontem, domingo, 05, no Vaticano, o papa Francisco prometeu rezar pela população do Rio Grande do Sul. O Estado sofre o pior desastre climático de sua história que já afeta quase um milhão de pessoas.

A Defesa Civil confirmou ontem as mortes de 78 pessoas em decorrência dos temporais, 155 pessoas feridas e 103 desaparecidos.

Falando para uma multidão na Praça São Pedro, o papa reservou um trecho do discurso para lembrar as vítimas da tragédia no estado. “Quero assegurar a minha oração pelas populações do Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações. Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve que abandonar suas casas.”

Ao Vatican News, o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, assim se manifestou:

“A situação realmente é caótica. Temos várias vilas, bairros completamente debaixo d’água. A cidade de Eldorado do Sul praticamente toda debaixo d água. Em Canoas nós tivemos essa noite que evacuar mais de cinquenta mil pessoas. O Exército, a Defesa Civil, o pessoal das nossas comunidades, gente de fora do Estado, enfim, é muita gente colaborando. Ainda existe muita gente em cima de telhado de casas, até mesmo árvores, esperando por socorro. Parece que o Guaíba parou de subir agora. No entanto, ele vai permanecer por vários dias com nível alto. Vários bairros da cidade de Porto Alegre também estão debaixo d’água. O nosso centro administrativo também foi tomado pela água. Enfim, várias igrejas… é realmente uma situação jamais vista não só aqui na nossa região, mas em todo o Estado.”

Imagem: Vatican News