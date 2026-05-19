Vídeo: Carro cai em lagoa após acidente na Rodovia Josmar Pinto, no Amapá

Um carro foi parar dentro de uma lagoa após um acidente de trânsito registrado na tarde chuvosa desta segunda-feira (18), na Rodovia Josmar Pinto, no sentido Fazendinha–Santana, no Amapá.

Segundo as primeiras informações, dois veículos se envolveram na colisão. Um deles teria atingido um ônibus da linha Macapá–Santana durante uma tentativa de ultrapassagem.

Com o impacto da batida, um dos carros saiu da pista e caiu em uma lagoa localizada às margens da rodovia.

O ocupante do veículo foi retirado por populares que passavam pelo local antes da chegada das equipes de atendimento.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos nem detalhes adicionais sobre as circunstâncias do acidente.