Juliette Binoche anuncia projeto no Brasil e quer trabalhar com Kleber Mendonça

Afirmação foi feita durante o Festival do Rio

Guilherme Jacobs e Júlia Henn

Em fala para à imprensa brasileira, incluindo o Omelete, durante sua passagem pelo Festival do Rio, para divulgação de seu documentário In-I in Motion, a atriz e agora diretora francesa Juliette Binoche confirmou estar trabalhando em um projeto em território brasileiro.

“Eu tenho um projeto para fazer no Brasil“, disse ela. Quando questionada se sua participação seria como atriz, Binoche acenou com a cabeça, sugerindo que sim, mas não revelou mais sobre o assunto.

A atriz também disse que adoraria trabalhar com Kleber Mendonça Filho (Bacurau; O Agente Secreto), mas se recusou a revelar se ele seria o diretor responsável pelo projeto em questão.

Binoche é uma lenda viva do cinema mundial, tendo participado em clássicos como O Paciente Inglês, Cópia Fiel, A Liberdade é Azul e Acima das Núvens. Ela também tem extensa experiência em Hollywood, passando por A Vigilante do Amanhã e Godzilla (2014). Vencedora de um Oscar, por O Paciente Inglês, ela também tem um troféu de Melhor Atriz no Festival de Cannes, por Cópia Fiel.

Este ano, Binoche retornou a Cannes para presidir o júri, assim participando diretamente das vitórias de O Agente Secreto em Melhor Direção, para Kleber Mendonça Filho, e Melhor Ator, para Wagner Moura.

Binoche veio ao Festival do Rio divulgar sua estreia como diretora, In-I in Motion, documentário que mostra os bastidores de sua aventura como dançarina em 2007, para a realização do espetáculo In-I.