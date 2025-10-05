No Rio, Juliette Binoche exalta O Agente Secreto e Wagner Moura

A atriz veio ao país para o Festival do Rio

Guilherme Jacobs

Em passagem no Rio de Janeiro para o Festival do Rio – onde está exibindo sua estreia como diretora, o documentário In-I in Motion – a lendária atriz francesa Juliette Binoche fez questão de destacar sua admiração por O Agente Secreto, filme brasileiro premiado no Festival de Cannes com Melhor Ator (para Wagner Moura) e Melhor Direção (para Kleber Mendonça Filho) pelo júri que a própria Binoche presidiu.

“Eu simplesmente gostei do começo ao fim,” ela disse, elogiando o filme. “Eu amei a forma como é filmado, eu amei a imaginação, a alegria de viver, e as nossas diferenças. Eu amo a mulher mais velha, ela é a melhor,” disse Binoche, citando a atriz Tânia Maria no já popular papel de Dona Sebastiana, uma favorita de todos que assistem a O Agente Secreto.

“Eu gosto desse tipo de presença que Wagner está passando no filme, esse tipo de distância mas onde ainda há intimidade, há uma facilidade, e ao mesmo tempo é muito focado por dentro,” continuou Binoche. “Eu acho que foi um filme cheio de imaginação e ainda assim a sensação meio anos 1970 que você podia sentir, mas reinventada. Quer dizer, eu amei cada pedacinho e eu disse para Kleber, ‘Eu adoraria trabalhar com você porque você é um herói para mim.’“

Na entrevista, Binoche confirmou que fará um projeto no Brasil, mas não quis citar quem é o diretor.

Binoche passou pelo Festival do Rio para exibir In-I in Motion, documentário que dirigiu. O filme foca nos bastidores do espetáculo In-I, de 2007, que Binoche realizou ao lado do dançarino Akram Khan. A proposta da parceria foi simples: ele a ajudaria a dançar, e ela o ajudaria a atuar.

“A questão crucial para este momento de co-criação com Akram foi: ‘Como ligamos os nossos mundos diferentes?’” ela explicou. “Porque a dança é um mundo de exteriores, digamos. Você está treinando seu corpo na frente de um espelho a maior parte do tempo, e chega um momento onde o sentimento de dançar vem, mas ele não começa no interior, embora alguns coreógrafos estejam muito em contato com o inconsciente dançante ou algo assim.”

“A consciência do interior vem depois, de alguma forma. Como atores, é o contrário. Você começa de dentro e o que está saindo fora te surpreende. Essa é a maneira como eu trabalho. Alguns atores trabalham, eles chegam, eles começam com o exterior também. Depende de como você está trabalhando. Você foca nas palavras de dizer o texto de uma certa maneira, e então a emoção vem com as palavras, usando as palavras, e esse é o exterior, de alguma forma. Para mim, sempre foi começar, não sempre, mas eu aprendi a realmente começar do interior.”

Binoche já interpretou todo tipo de papel. Ela já foi ao espaço, cozinhou, viveu identidades duplas, celebridades e até encarou Godzilla. Quando questionada pelo Omelete sobre o que gostaria de fazer agora, Binoche se mostrou aberta à surpresa.

“Sabe, esta jornada de ser um ator ou estar num mundo do cinema é sobre encontros. É sobre o que a vida te dá, assim como você criando ou provocando alguns encontros. Como com Abbas Kiarostami, eu esbarrei com ele várias vezes, e sempre disse, ‘Eu adoraria trabalhar com ele.’ E uma vez ele me disse, ‘Bem, venha me ver no Irã,’” ela relembrou, citando o lendário diretor iraniano

“Houve uma época em que no jornal você podia ler sobre o programa nuclear estando no Irã e, blá blá blá, ‘os perigos do Irã’. E eu disse a ele, ‘Mas no momento, como eu posso vir para o Irã?’ e ele respondeu, ‘Porque o que eles dizem no jornal é muito diferente das pessoas iranianas e o que está acontecendo lá’. Então, eu acreditei, e três meses depois, eu vim vê-lo, e então nós começamos Cópia Fiel.”

“A vida é toda sobre surpresas, e às vezes você pensa que você vai por esse caminho, e na verdade está acontecendo de uma maneira diferente. E faz parte de ser, sabe, aberto para o que está acontecendo na sua vida e ouvir o pequeno toque que diz, ‘Oh, é aqui que eu quero ir.’”

Em outras palavras, Juliette Binoche quer ser surpreendida. Isso, e fazer um filme com Kleber Mendonça Filho.