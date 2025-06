Rodrigo Caetano exalta perfil de Ancelotti: “Grande cidadão e profissional”

Coordenador da Seleção é o convidado do CNN Esportes S/A deste domingo (1º)

Ana Karolina Reis, da CNN

Em entrevista ao CNN Esportes S/A, Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das Seleções Masculinas da CBF, revelou que a entidade precisou explicar para Ancelotti o processo de montagem da lista de convocação da Seleção Brasileira.

Além do aspecto técnico, o dirigente também ressaltou as qualidades pessoais do novo comandante italiano.

“Ele conhece, ele acompanha [futebol brasileiro]. Então, ele sabe de tudo que acontece aqui. Nós debatemos todos os nomes da lista larga. Explicamos o porquê da necessidade de você ter ali 55 nomes. Porque é dentre esses 55 nomes que ele vai poderia escolher os 23, 24, 25 atletas para compor a lista final. E mesmo aqueles que não foram chamados na lista, só estarão aptos estando dentro dela. Porque muitas vezes você perde um jogador de um jogo para o outro”, contou Caetano.

“Se formos lembrar, o número de baixas muitas vezes passou despercebido. Do jogo contra a Colômbia para o jogo contra a Argentina, nós tivemos quase seis mudanças, muitas por necessidade. Foi cartão, lesão, enfim, mudou mais de 50% da equipe. Os caras estão no fim de temporada na Europa. Então a gente precisava abastecer ele [Ancelotti] de opções. Fizemos debates juntamente com o corpo técnico dele, que é extremamente capacitado, cruzamos informações e aí finalizamos a lista larga. Depois, consequentemente, teve a decisão dele e do corpo técnico, que selecionou os escolhidos para esses dois jogos das eliminatórias”, acrescentou o dirigente.

Além da parte técnica

Rodrigo Caetano também enfatizou a capacidade de relacionamento de Ancelotti com todos ao redor, não apenas com os jogadores.

“Essa relação interpessoal dele não é só com os jogadores, mas com todo o grupo de trabalho. Todas as pessoas se impressionaram positivamente em relação a isso. Porque é um cara muito grande, com muitas conquistas, mas o nível de humildade dele não deixa o fato dele ter a autoridade. Ele protege os atletas publicamente, ao mesmo tempo tem a cobrança do jeito dele e a forma dele ver futebol também. Então, não se resume somente na relação dele para com os atletas, mas sim com o torcedor”, exaltou.

“Normalmente, o cara que é bom, o cara que é grande, é o mais humilde e o mais simples. Aqueles que muitas vezes não estão no topo da cadeia é quem, às vezes, nos causam problemas. E o Ancelotti é um exemplo disso. Por todas as conquistas dele, é um grande cidadão — além de um grande profissional”, finalizou.

CNN Esportes S/A

Com Rodrigo Caetano, o CNN Esportes S/A chega à 97ª edição. Apresentado por João Vitor Xavier, o programa aborda os bastidores de um mercado que movimenta bilhões e é um dos mais lucrativos do mundo: o esporte.

Em pauta, os assuntos mais quentes da indústria do mundo da bola, na perspectiva de economia e negócios.