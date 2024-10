Lula e Helder caminham com o povo na Procissão do Círio de Nazaré

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador Helder Barbalho saíram da ala reservada às autoridades e foram para o meio do povão na concentração da Grande Procissão para acompanharem o Círio de Nossa Senhora de Nazaré na manhã deste domingo, 13. Lula veio, inicialmente, apenas para participar do Círio Fluvial, porém, pernoitou em Belém para participar da grande festa do povo paraense, que se realiza hoje.

A Secretaria de Comunicação da Presidência da República não informou qual a agenda de Lula para este Dia do Círio, mas, provavelmente, o chefe do executivo brasileiro almoce com o governador e as primeiras damas do Brasil e do Pará.

Não há informações se Lula e Helder acompanharão a procissão até a Basílica Santuário.

Esta não é a primeira vez que o governador do Pará e o presidente da República participam da Grande Romaria. A Santíssima Virgem de Nazaré recebe honras de Estado, pois foi declarada, pela Presidência da República, Rainha da Amazônia e Mãe do Povo Paraense.

