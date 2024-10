Trasladação leva mais de 1,5 milhão de fiéis às ruas de Belém no Círio 2024

Com ruas iluminadas e tomadas por fiéis, a Trasladação foi marcada por muita emoção e orações de devotos que acompanharam o percurso de 3,7 quilômetros do Colégio Gentil até a Igreja da Sé, em Belém, neste sábado (12). A “Procissão das Luzes”, como é conhecida pelos fiéis é segunda maior romaria do Círio de Nazaré, atraindo mais de 1,5 milhão de pessoas, de acordo com estimativas do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

A romaria iniciou às 17h58, logo após a tradicional missa realizada no Colégio Gentil Bittencourt. A multidão fez um acompanhamento caloroso da Berlinda com a imagem peregrina por mais de quatro horas de caminhada até a Catedral Metropolitana de Belém, chegando por volta das 23h05.

“Hoje é um dia que nós nos encontramos com Ela para dizer muito obrigado, mãe querida, e que Ela possa continuar com o seu manto a proteger a todos os paraenses, a todos os brasileiros, proteger o estado do Pará e proteger a Amazônia. Desejo a um Círio maravilhoso para todos nós, os paraenses, o nosso Natal, e que possamos reunir com muita paz, com muito amor, com muita fraternidade, com muita união, que possamos perdoar uns aos outros, que possamos valorizar aquilo que nos une e vivermos uma sociedade melhor e mais justa”, afirmou o governador Helder Barbalho emocionado.

Sobre a quantidade de pessoas nas ruas, o chefe do executivo estadual se sentiu impactado com o volume de devotos no Círio Fluvial, moto romaria e Trasladação.

“Eu estou absolutamente impressionado! É a maior manifestação religiosa católica do mundo, a primeira vez que o presidente pode acompanhar pessoalmente esta manifestação. Tenho certeza de que no dia de hoje, seja na procissão fluvial, aqui na Trasladação e amanhã no Círio, ele levará a melhor imagem do povo do Pará, de um povo fraterno, de um povo carinhoso, de um povo acolhedor. E como presidente da República, é importante que ele possa estar aqui para conhecer um capítulo extraordinário do Brasil, um capítulo em que o Brasil mostra para o mundo a fé do catolicismo, mas além disto, a fé de um povo que respeita uns aos outros, independente de religião e valoriza o que nos une”, concluiu Helder Barbalho.

Emoção – Lutando com câncer raro no rim, a estudante Gabriela Matias, de 26 anos, escolheu a Trasladação para agradecer a força e luta que empenha nesta batalha contra a doença, e depois pedir a benção por uma saúde mais firme para celebrar mais anos ao lado dos familiares queridos.

“Este ano é bem especial, porque eu estou pedindo pela minha cura do câncer, que eu fui diagnosticada em 2021. E eu tenho muita fé que eu já fui curada, já estou curada. E eu sei que para minha mãezinha nada é impossível. E é graças a ela que hoje eu estou aqui. E recentemente eu fiquei internada no hospital 40 dias, sendo 15 na UTI muito grave. E eu sei que tudo eu tenho propósito, e se hoje estou aqui é graças a ela”.

Para Sabrina Monteiro, de 37 anos, estar na Trasladação deste ano é uma realização única, já que, como devota de Nossa Senhora de Nazaré e mora em Santarém, a presenta em Belém e tão perto da imagem peregrina é um sentimento de satisfação.

“Sou devota de Nossa Senhora e desde 2017 eu promovo um pequeno Círio para comunidade. E hoje, estando aqui, não me sinto digna desta oportunidade, digna que ficar tão perto assim. Eu agradeço muito”, contou emocionada.

Segurança nas ruas

Para garantir a segurança e o monitoramento da Trasladação, segunda maior procissão do Círio de Nazaré, que percorre o trajeto 3,7 quilômetros, foram mobilizados 2.412 agentes de segurança integrados, na noite deste sábado, 12, dentro do planejamento da Operação Círio 2024, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Integrando as ações de segurança, nos Centros Integrados de Comando e Controle Estadual e Móvel, o primeiro instalado na Av. Almirante Barroso e o móvel na Avenida Nazaré, esquina da Travessa Quintino Bocaiuva, os agentes de segurança monitoram, em tempo real, o movimento nas ruas por meio das mais de 60 câmeras da Segup distribuídas nas vias que fazem parte do cortejo, a fim de ter a visualização das ações e vias, e ainda, a tomada de decisão mais célere em caso de alguma intercorrência.

Operação Círio 2024

Mais de 8 mil agentes das forças de segurança pública estadual, além dos órgãos parceiros, estarão empregados nas ações durante a “Operação Círio 2024”, desenvolvida e coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em conjunto com órgão de segurança, da esfera federal, municipal e estadual, que vem sendo planejadas há alguns meses antecedentes à programação. Também serão empregadas mais de 1.500 viaturas, 11 lanchas e 02 aeronaves.

