Acompanhe AO VIVO a transmissão do Círio de Nazaré pelo Grupo Marajoara de Comunicação

O Portal Internacional de A PROVÍNCIA DO PARÁ, a Super Rádio Marajoara AM-1.130, a TV Marajoara Canal 50.1 e a Rede Marajoara de Comunicação estarão a postos para a grande cobertura jornalística de todas as emoções do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que começa com a celebração da santa missa, na Catedral da Sé, por Dom Alberto Taveira Corrêa, a partir das 5h30. Logo depois, começa a Grande Romaria, que levará a Berlinda com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré até a Basílica Santuário, onde ocorrerá toda a programação litúrgica e cultural das 15 noites com pregação de bispos convidados.