Mackenzie tem inscrições para 28 cursos no vestibular de meio de ano

Interessados podem se inscrever até o dia 19 de maio com 50% de desconto na taxa

Heloísa Noronhacolaboração para a CNN

A Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) está com inscrições abertas até o dia 2 de junho para o Vestibular 2025.2 do campus Higienópolis, em São Paulo (SP).

Quem realizar a inscrição online até o dia 19 de maio terá um desconto de 50% na taxa. O valor sem o desconto é de R$ 190; com o desconto passará para R$ 95.

São 28 cursos oferecidos:

Administração

Administração – gestão de comércio exterior

Arquitetura e urbanismo

Ciência da computação

Ciências biológicas

Ciências contábeis

Ciências econômicas

Cinema e audiovisual

Design

Direito

Engenharia civil

Engenharia da computação

Engenharia de produção

Engenharia elétrica

Engenharia mecânica

Engenharia química

Farmácia

Fisioterapia

Jornalismo

Letras – licenciatura

Nutrição

Pedagogia – licenciatura

Psicologia

Publicidade e propaganda – marketing com criação publicitária

Química

Sistemas de informação

Tecnologia em gastronomia

Teologia

O número de vagas disponíveis por curso e os documentos necessários para a realização da prova, entre outros detalhes podem ser conferidos no edital do Vestibular 2025.2 Mackenzie.

Prova e chamadas

A prova ocorrerá no dia 11 de junho, às 13h, no campus Higienópolis, e será composta por redação e questões de português, inglês, física, química, matemática, biologia, história e geografia.

O Mackenzie também aceita a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) dos últimos três anos (2022, 2023 e 2024).

Programa de visitas

A Universidade Presbiteriana Mackenzie oferece o programa de visitas “Seu Curso, Sua Profissão” para que alunos de ensino médio e pré-vestibulandos possam conhecer om campus Higienópolis e saber mais sobre os cursos oferecidos, bem como sobre mercado de trabalho, currículo acadêmico, pesquisa e inovação, internacionalização e outras oportunidades oferecidas pela instituição;

As visitas acontecerão no período de 30 de abril a 29 de maio de 2025, sempre às 14h, e a entrada é unicamente pela portaria da Rua Piauí, 130.

Para participar é preciso agendar a visita com no mínimo dois dias de antecedência da data que deseja conhecer a Universidade Presbiteriana Mackenzie e, na data marcada, chegar com no mínimo 10 minutos de antecedência.

Além do campus Higienópolis, o Mackenzie também está presente em Campinas e Alphaville.

Freepik