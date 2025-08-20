quarta-feira, agosto 20, 2025
Sespa reforça ações e convoca toda a população para combater o Aedes aegypti

Nesta quarta-feira, 20 de agosto  Dia Mundial Contra os Mosquitos  a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) lançou um alerta claro a todos: prevenir a proliferação do Aedes aegypti é uma tarefa coletiva que começa com hábitos simples no dia a dia.

Sob os holofotes está a coordenadora estadual de Arboviroses, Aline Carneiro, que explica como o mosquito se reproduz de forma rápida e silenciosa: em apenas sete dias, pode nascer uma nova geração. E, pior: ele vive dentro de casas, tornando ainda mais urgente a participação de cada morador da comunidade.

A Sespa reforça uma série de ações práticas que podem fazer toda a diferença:

Eliminar água parada em calhas, caixas d’água descobertas, vasos, pneus e recipientes;

Colocar areia nos pratinhos de plantas;

Proteger ralos com telas finas;

Descartar o lixo corretamente e no horário certo;

Manter tonéis e caixas d’água bem fechadas.

“É uma rotina rápida que protege famílias inteiras”, diz Aline. Uma inspeção semanal de “dez minutinhos” já ajuda a interromper o ciclo de vida do mosquito. E não é só por enfeite  são atitudes que salvam vidas.

Atualmente, o Pará enfrenta 11.421 casos confirmados de dengue, 252 de chikungunya e 17 de zika do período de janeiro a julho de 2025. A situação exige mais do que campanha  necessita de vigilância ativa e resposta pronta das equipes de saúde.

Para intensificar a luta, a Sespa já colocou em prática o Plano de Contingência Estadual 2025, que inclui acompanhamento dos casos em cada município, capacitação dos profissionais de saúde e emissão de alertas técnicos. Todos os dados e orientações estão sendo repassados constantemente, tanto aos municípios quanto à população.

Por fim, Aline reforça: esta luta precisa da força máxima da comunidade. A Sespa oferece informações e instrumentos, mas a verdadeira diferença está no engajamento de cada lar e comunidade. Juntos, podemos proteger o Pará de doenças graves e garantir mais saúde e tranquilidade para todos.

