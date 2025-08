Uma família de Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, levou um grande susto ao encontrar uma cobra dentro do berço do bebê, na última quarta-feira (30) de julho. Felizmente, a criança não estava no quarto no momento e ninguém se feriu.

O animal foi identificado como uma caninana, uma espécie não peçonhenta e inofensiva. A cobra, que havia entrado na casa, foi resgatada pela Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama) e, em seguida, devolvida em segurança à natureza.

