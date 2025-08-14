quinta-feira, agosto 14, 2025
ECONOMIA

Mais de 450 veículos vão a leilão em Belém na próxima semana

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), vai realizar a 5ª edição do leilão de veículos apreendidos nos dias 15 e 16 de agosto, a partir das 9h, de forma totalmente on-line, pelo site http://www.vipleiloes.com.br.

Serão leiloados mais de 450 veículos, fabricados entre 1993 e 2023, incluindo modelos conservados e sucatas. Todos estão no Pátio de Retenção da Segbel há mais de 60 dias, sem que os proprietários tenham feito a retirada.

A visitação presencial será nos dias 13 e 14 de agosto, das 9h às 16h, no pátio localizado na Rodovia Alça Viária, Km 1, nº 888, Bairro São João, em Marituba. Para participar, é necessário cadastro prévio no site e, no caso de sucatas, a compra só é permitida para empresas autorizadas para reaproveitamento de peças.

A ação busca dar nova destinação aos veículos e liberar espaço nos pátios de retenção da cidade.

Imagem: Agência Pará

