UFPA abre 764 vagas de graduação para indígenas e quilombolas

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou o edital do Processo Seletivo Especial (PSE I/Q 2026), oferecendo 764 vagas de graduação exclusivas para indígenas e quilombolas, sendo 382 para cada grupo. As oportunidades abrangem 191 cursos presenciais, incluindo a primeira turma do curso de Inteligência Artificial, novidade que marca um avanço no acesso dessas comunidades a áreas de tecnologia.

As inscrições começam no dia 14 de agosto, a partir das 14h, e seguem até as 17h do dia 3 de setembro, pelo site do Centro de Processos Seletivos (CEPS) da UFPA. O edital define critérios de participação, etapas da seleção e orientações para os candidatos.

O processo seletivo terá duas fases: prova de redação em Língua Portuguesa, no dia 5 de outubro, e entrevista presencial, entre 10 e 14 de dezembro, quando serão avaliados o pertencimento étnico-racial, a trajetória escolar, a vulnerabilidade socioeconômica e o vínculo comunitário dos participantes. As provas serão aplicadas em Altamira e Belém para candidatos indígenas, e em campi como Abaetetuba, Castanhal, Cametá, Soure, Baião e outros para candidatos quilombolas, conforme escolha na inscrição.

A UFPA reforça, com este edital, o compromisso com políticas afirmativas e a ampliação do acesso ao ensino superior para populações historicamente marginalizadas. A inclusão de cursos inovadores, como Inteligência Artificial, também evidencia o investimento na formação em áreas estratégicas para o futuro.

Imagem: Divulgação