Ministério da Saúde anuncia R$ 53 milhões para reforçar a saúde pública em Belém antes da COP 30

Belém vai receber um importante reforço na área da saúde. Nesta quarta-feira (30), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou um investimento de R$ 53 milhões para ampliar a rede pública de atendimento na capital paraense. O anúncio foi feito durante visita à cidade, que será sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para novembro.

“A COP 30 será a primeira realizada na Amazônia, e nosso compromisso é deixar um legado real para Belém. Não estamos preparando a cidade apenas para o evento, mas para o futuro, com investimentos permanentes na saúde pública”, afirmou Padilha.

Mais UBSs e atendimento qualificado

Entre os projetos confirmados está a construção de oito novas Unidades Básicas de Saúde (UBS), com R$ 9 milhões destinados à construção, reforma e manutenção das equipes de atendimento. Um dos exemplos é a UBS do Jurunas, que receberá R$ 2 milhões para ser ampliada e transformada em Postão de Saúde, aumentando sua capacidade de atendimento à população.

Além disso, o Hospital Benemérita Portuguesa sediou o lançamento do mutirão do programa Agora Tem Especialistas, que vai realizar 20 exames de imagem e 86 cirurgias em especialidades como cardiologia, ginecologia, urologia e oftalmologia.

Investimento em estrutura e profissionais

Outro grande anúncio feito pelo ministro foi a destinação de R$ 35,5 milhões ao hospital, voltados à compra de equipamentos e à ampliação de leitos, o que deve reduzir a pressão sobre as UPAs 24h da cidade.

O Ministério da Saúde também liberou R$ 6,7 milhões para a contratação de 554 novos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que farão visitas domiciliares, acompanharão famílias e promoverão ações de prevenção em saúde. Até 2027, o investimento total nesse segmento chegará a R$ 23,4 milhões.

Desde 2023, o Pará já recebeu R$ 4,7 bilhões em investimentos na saúde pública, sendo R$ 1,6 bilhão destinados exclusivamente à cidade de Belém, segundo dados do próprio ministério.

Saúde e clima na COP 30

A COP 30, que acontece entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, será realizada pela primeira vez na Amazônia. Um dos momentos mais aguardados será o Dia da Saúde, em 13 de novembro, quando o governo brasileiro apresentará o Plano de Ação em Saúde de Belém, que pretende servir de modelo global para enfrentar os impactos das mudanças climáticas sobre a saúde humana.

O plano prevê ações como:

Enfrentamento de eventos climáticos extremos;

Fortalecimento de sistemas de alerta precoce;

Adaptação da rede de saúde pública às realidades locais.

Também está em desenvolvimento o Plano + Saúde para a Amazônia, que tem como objetivo garantir maior acesso a diagnósticos, especialidades médicas e estrutura do SUS na região da Amazônia Legal.

Novo PAC e mais avanços

Os investimentos em saúde fazem parte do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). No Pará, já estão em andamento 239 empreendimentos de saúde e 126 obras, como maternidades, UBSs, Centros de Especialidades (CER), CAPS e unidades voltadas a povos indígenas.

Somente em Belém, serão entregues 86 veículos, entre ambulâncias do SAMU e Unidades Odontológicas Móveis. O investimento total no estado, via Novo PAC, chega a R$ 460 milhões.

Imagem: Agência Gov