Morre o Pastor Firmino, líder da Assembleia de Deus, aos 100 anos de idade

Por meio de suas redes sociais, a Assembleia de Deus anunciou na noite de ontem a morte do Pastor Firmino da Anunciação Gouveia, aos 100 anos de idade. Nossos sentimentos à família, amigos e à grande família assembleiana que o admira e ama. Que o Espírito Santo, Consolador, nos fortaleça com a esperança da ressurreição e da vida eterna em Cristo Jesus. Descanse em paz, Pastor Firmino. A sua vida honrou o nome de Jesus”.

Missionário, pastor, sétimo líder da Assembleia de Deus (igreja-mãe) em Belém, Firmino nasceu em 21 de março de 1925, em Covilhã, Comarca de Coimbra, em Portugal. Com três anos de idade, veio para o Brasil e, ao completar 19, em 1944, teve uma experiência pessoal com Cristo, segundo informa o site Hinologia Cristã.

]Como pastor, atuou primeiro em Tocantinópolis (TO), na época pertencente ao Estado de Goiás. Depois, trabalhou nas congregações dos bairros Val-de-Cans e Sacramenta, em Belém, e também atuou na Guiana Francesa. Voltando à Belém, dirigiu a congregação do Telégrafo e, mais tarde, foi para Ponta de Pedras, no Marajó.

Foi eleito e empossado como pastor-presidente da Assembleia de Deus em 29 de dezembro de 1968, em substituição ao pastor Alcebíades Pereira Vasconcelos.

Nos primeiros anos de seu pastorado foi reiniciado, concluído e inaugurado o prédio do Seminário Teológico Amazônico. Firmino Dinamizou a obra de evangelização, incentivando a mocidade, ao mesmo tempo em que concentrava uma maior ação da igreja na obra missionária, mantendo acesa a mesma chama trazida por Daniel Berg e Gunnar Vingren, os fundadores da AD. Enviou missionários para Bolívia, Colômbia, Equador, Portugal, Estados Unidos, Canadá e Moçambique.

Quando assumiu a presidência da Assembléia de Deus em Belém, a igreja era composta de 8.030 membros, 12 congregações na cidade e ajudava a Assembléia de Deus em São Cristóvão (RJ) a manter missionários na Bolívia. De apenas 12, o número de congregações em 1988 havia aumentado para 118. Seis grupos de crentes de outras igrejas, junto com os seus pastores, passaram a pertencer à igreja em Belém.

Outro destaque na gestão do pastor Firmino em Belém, foi a construção do atual templo-sede, com capacidade para mais de 5 mil pessoas sentadas, inaugurado em 23 de abril de 1988. Segundo informações da época, cerca de 50 mil pessoas participaram do desfile festivo, alusivo a inauguração do suntuoso templo, que ficou conhecido como a “Catedral da Fé”. Outras conquistas foram: a compra da Rádio Transpaz, da TV Boas Novas, e a fundação do Vale da Benção. (com informações do site Hinologia Cristã)

O deputado Caveira foi uma das lideranças políticas que se pronunciou por meio de suas redes sociais:

Com pesar, nos despedimos do pastor Firmino da Anunciação Gouveia, líder histórico da Assembleia de Deus em Belém do Pará — um gigante da fé, que marcou gerações com sua sabedoria e dedicação à Igreja. Hoje, o céu recebe um verdadeiro homem de Deus.

Da Redação com informações do Dol/Foto: Reprodução