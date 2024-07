ONS pede que usinas termelétricas fiquem de “prontidão” para garantir energia

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) enviou uma carta às usinas termelétricas solicitando “prontidão” para garantir o abastecimento de energia elétrica no país. O documento destaca que o alerta é necessário devido ao atual período de seca e à transição para o período úmido de 2024 a 2025.

De acordo com o ONS, nos últimos meses, as chuvas e, consequentemente, os níveis de água em algumas bacias hidrográficas ficaram abaixo da média histórica. Além disso, houve um aumento no consumo de energia.

Segunodo o operador, pelos 2 motivos citados, “solicita-se maximização da disponibilidade de geração térmica e a prontidão das usinas de modo a garantir o atendimento eletroenergético em caso de necessidade de despacho para atendimento ao SIN [Sistema Interligado Nacional] ao longo do período seco e da transição para o período úmido 2024/2025”.

O ONS também solicitou que as empresas enviem, até 31 de julho, seus cronogramas de manutenções, informações sobre hibernação e questões relacionadas à falta de combustível.

O objetivo do ONS é assegurar o fornecimento de energia elétrica durante o período seco e a transição para o período úmido.

A decisão foi tomada em reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) no dia 5 de julho e comunicada às usinas de geração de energia na semana passada.

Imagem: Reprodução