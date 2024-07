Herdeira da Disney suspende doações até Biden desistir

Nesta quinta-feira (4), Abigail Disney, herdeira da fortuna da Walt Disney Company, falou que pretende suspender suas doações para o Partido Democrata até que o presidente Joe Biden desista de disputar a reeleição nos Estados Unidos. A declaração foi dada à rede CNBC.

— Pretendo interromper quaisquer contribuições ao partido, a menos e até que substituam Biden como líder da chapa. Biden é um bom homem e serviu admiravelmente o seu país, mas os riscos são demasiado elevados. Se Biden não renunciar, os democratas perderão. Disso estou absolutamente certa. As consequências da perda serão terríveis – afirmou.

O presidente americano tem sido pressionado a desistir de tentar continuar no comando do país depois de seu desempenho ruim no debate contra o republicano Donald Trump, que é ex-presidente dos EUA.

Apesar das críticas, Biden disse, nesta quinta-feira, que continuará lutando. A fala ocorreu durante uma celebração do Dia da Independência americana na Casa Branca. As informações são do jornal O Globo.

