PARÁ

Novos Terminais Hidroviários de Oeiras do Pará e Chaves vão beneficiar mais de 50 mil habitantes

Equipamentos modernos e seguros qualificam a malha hidroviária marajoara

Por Lucas Rocha (CPH)

O Governo do Estado moderniza a infraestrutura portuária na Região de Integração do Marajó, com a conclusão das obras dos Terminais Hidroviários de Cargas e Passageiros dos municípios de Oeiras do Pará e Chaves. As novas estruturas vão beneficiar mais de 50 mil moradores das duas cidades marajoaras.

Construídos em locais estratégicos pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), os dois portos vão qualificar o transporte fluvial dos habitantes e o escoamento dos produtos produzidos nos municípios.

“Cada porto entregue é mais do que uma obra feita, é melhoria real na vida das pessoas. Nosso compromisso é seguir trabalhando firme, respeitando cada comunidade e levando mais dignidade pro povo marajoara”, pontuou Hilton Aguiar, presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado (CPH).

Estruturas têm sistemas hidráulico, de energia e águas pluviais
Em fase final de obra, o Terminal de Oeiras do Pará está com toda a parte estrutural completa. O piso em cerâmica já foi fixado. O parapeito da lateral foi entalado, e é feita agora a instalação de louças de banheiros, instalações dos sistemas de hidráulica, de elétrica e de águas pluviais.

O flutuante, para a ancoragem das embarcações, foi colocado no terminal, e contará também com rampa de acesso metálica coberta para a segurança da população que a utiliza. “A gente sabe que no Marajó muita gente depende do rio pra tudo — para estudar, trabalhar, cuidar da saúde. Por isso, estamos fazendo portos seguros, com estrutura de qualidade, que garantem conforto, acessibilidade e ajudam no escoamento da produção local”, reforçou o presidente Hilton Aguiar.

O espaço terá áreas de embarque, desembarque, guichês para venda de passagens, juizado, guarda-volume, banheiros, lojas, restaurantes, decks e espaços para eventos culturais.

Mais mobilidade no Marajó
O porto de Chaves concluiu as etapas de fundações, passarela de concreto armado, recuperação de elementos estruturais, alvenarias, revestimentos, cobertura metálica com a colocação do telhado do terminal e instalação de forro.

Também, foram feitos os serviços de emassamento e pintura, cravação das estacas de defesa das rampas metálicas, além da execução da conclusão das instalações elétricas.

Os novos aparelhos públicos vão contar com espaço de embarque e desembarque de passageiros e carga – com passarela coberta, rampa e flutuante, guichês para compra de passagem, lanchonete, banheiros masculino e feminino – e PCD e salas de órgão público de segurança.

Nova infraestrutura
Desde 2019, o governo do Estado vem investindo na construção e reconstrução de Terminais Hidroviários de Passageiros e Cargas (TH) por todo o Pará e entregou 28 portos e trapiches. Na Região de Integração do Marajó, foram entregues 11 THs e quatro estão em construção: Chaves, Oeiras do Pará, Breves e Salvaterra.

No arquipélago marajoara, a população dos municípios de Curralinho, Ponta de Pedras, Santa Cruz do Arari, Cachoeira do Arari, Portel, Muaná, Melgaço, Anajás, Soure, Bagre e Afuá já contam com uma estrutura moderna para o embarque desembarque de passageiros. Breves e Salvaterra também estão com obras em andamento.

A reconstrução e construção de terminais na região marajoara garante maior acessibilidade e segurança aos usuários. O investimento do Governo do Estado nas intervenções estruturais asseguram equipamentos modernos para o ir e vir das pessoas, o transporte de cargas e para o escoamento de produção, oque contribui para o turismo, comércio e serviços.

