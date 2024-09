Número de mortos no Vietnã por impactos de tufão sobe para 226

O número de mortos no Vietnã em decorrência do tufão Yagi e dos deslizamentos de terra e enchentes que ele provocou subiu para 226 nesta quinta-feira, 12, segundo a agência de desastres do governo, com a pressão das enchentes diminuindo na capital Hanói. O país do sudeste asiático está sofrendo com o impacto do tufão Yagi, a tempestade mais forte a atingir a Ásia este ano, que chegou à costa nordeste do Vietnã no sábado.

Mais de 100 pessoas continuam desaparecidas, e cerca de 800 ficaram feridas, informou a agência em um relatório.

Vários distritos da capital Hanói permaneceram inundados nesta quinta-feira (12), mas a agência meteorológica disse no fim do dia que a pressão das inundações havia diminuído, enquanto enchentes e deslizamentos de terra continuam afetando áreas no norte do Vietnã.

Mais cedo, a cidade havia retirado milhares de pessoas que viviam perto do Rio Vermelho, que transbordou quando suas águas atingiram o nível mais alto em 20 anos.

“Há muita tristeza na cidade e havia muita preocupação ao anoitecer”, disse a co-CEO da Blue Dragon Children’s Foundation, Skye Maconachie. “Muitas pessoas que quase não tinham nada perderam tudo.”

A agência de previsão do tempo do governo disse na noite de quinta-feira (12) que o rio havia atingido o pico em Hanói e começado a diminuir.

Ao norte de Hanói, deslizamentos de terra e inundações graves ainda estão afetando várias áreas, segundo a imprensa estatal.

“Nunca pensei que minha casa estaria debaixo d’água tão profundamente”, disse Hoang Van Ty, do lado de fora de sua casa na província de Thai Nguyen.

“Minhas roupas e móveis estavam todos debaixo d’água. Muitas coisas também estavam flutuando, mas felizmente fechei as portas e nada foi levado pela água”.

ENCHENTE REPENTINA

Na província de Lao Cai, as autoridades estavam correndo nesta quinta-feira para procurar 55 pessoas desaparecidas em uma inundação repentina que varreu Nu Village na terça-feira, de acordo com a Vietnam News Agency.

A inundação repentina matou 46 pessoas e feriu outras 17 no vilarejo, segundo a agência, acrescentando que 300 soldados e 359 autoridades locais estão participando dos esforços de busca e resgate.

Fonte: CNNBrasil/Imagem: Reuters/Khanh Vu