Vídeo: Joe Biden é fotografado usando boné em apoio a Trump

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi fotografado colocando um boné com apoio à candidatura de Donald Trump. O registro foi feito, ontem, quarta-feira, 11, durante uma visita do democrata a um quartel dos bombeiros na Pensilvânia.

As imagens viralizaram nas redes sociais. Eric Trump, filho do candidato republicano, compartilhou nos stories do Instagram.

A campanha de Trump também exibiu a imagem e agradeceu o apoio.

Andrew Bates, um porta-voz da Casa Branca, disse em uma rede social que Biden colocou o boné em um gesto de união, segundo informações do G1.

– Como gesto, ele deu um boné a um apoiador de Trump que disse que, no mesmo espírito, o presidente deveria colocar seu boné de Trump. Ele o usou brevemente – apontou Bates.

