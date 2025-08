Olimpíadas do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas COP 30 do Grupo Madre Celeste serão realizadas amanhã

Superando as expectativas da comissão organizadora, 1.091 alunos estarão realizando nesta quinta-feira, 07.08, as provas das I Olimpíadas do Meio Ambiente do Grupo Madre Celeste COP 30. Os alunos do 3o ao 5o ano, iniciarão as provas as 7:30h e os alunos do 6o ano à 3a série do médio realizarão as provas a partir das 10h. As provas vão ocorrer nas três unidades de ensino do grupo e o resultado tem previsão de saída até o dia 05/09.

Serão 150 premiados com medalhas e todos os participantes receberão certificado de participação.

A iniciativa é inédita no Estado e visa a conscientização ambiental entre a comunidade acadêmica, com ênfase na COP 30.

Segundo o diretor das Escolas Madre Celeste e idealizador do evento, professor Joaci Lima, a resposta dos alunos de todas as unidades de ensino foi a melhor possível. “O sentimento é de muita satisfação pela busca por parte dos alunos e familiares para nossa 1a Olimpíada de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Grupo Madre Celeste. Nossa expectativa foi superada com o número de alunos participantes. Fica a certeza que esta ação impacta de forma positiva na construção do conhecimento e do pensamento crítico e consciente dos nossos alunos. Meu sentimento é de gratidão ao nosso presidente Amintas Neto e à nossa mantenedora Profª. Nilse Pinheiro, que abraçaram e desenvolveram a nossa Olimpíada”, considerou.

De acordo com a professora Nilse Pinheiro, presidente do Conselho Superior do Grupo de Ensino Madre Celeste, “durante todo esse período, do edital até aqui, nos preparamos e preparamos os nossos alunos com envolvimento da família, e de toda a comunidade educativa, buscando conscientizar e engajar os estudantes sobre a importância da preservação ambiental, das mudanças climáticas e do desenvolvimento sustentável. A realização das provas irá coroar com muito êxito, o empenho e a força de vontade dos nossos alunos. Parabéns a toda a comunidade Madre Celeste”, comemorou.

Fonte e imagens: Ascom Madre Celeste