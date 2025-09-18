quinta-feira, setembro 18, 2025
Palmares recebe apresentação do projeto de boxe ‘Nocaute na Violência’

Palmares, cerca de 60 Km de Tailândia [Mesorregião do Nordeste Paraense], região promissora, com praça pública, igrejas, comércio pujante, infraestrutura, educação, cultura, esporte e lazer, recebe nesse sábado, 20, a caravana do Projeto de Boxe ‘Nocaute na Violência’ para uma única apresentação ao público na moderna quadra poliesportiva. A programação faz parte dos 31 anos de criação do distrito, reconhecido por sua vasta produção de dendê.

O ‘Nocaute’ vai com uma equipe de jovens pugilistas com a intenção de brindar os torcedores com uma excelente atuação. São atletas de várias academias de Belém e de outras cidades do interior paraense.

De Ananindeua estão confirmados os atletas Cristian Kauã, meio-médio; Pedro Henrique, super meio-médio; Josué Filho, pesado; e Roberto Amaral, super pesado. São todos da Associação Teixeira de Artes Marciais.

De acordo com o coordenador do ‘Nocaute na Violência’, Zezé do Boxe, o programa atinge sua 59ª edição com 12 lutas no card.

Zezé do Boxe, antes dos embates, receberá homenagem do prefeito Lauro Hoffmann e do empresário Laércio Bicho pelo aniversário e pelos seus 54 anos de boxe no Brasil. Um técnico consagrado em nível nacional e internacional.

O projeto surgiu no final da década de 80 para a inclusão social de jovens da periferia da capital e do interior, a partir daí vem coletando boas colheitas.

Por Braz Chucre/Ronabar/Imagem: Divulgação

