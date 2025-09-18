VidaABB Integração de Jogos envolve associados da associação bancária

Acontecem nesse sábado, 20, os jogos tradicionais da “VidaABB Integração 2025” que envolve somente associados e dependentes das AABBs vinculados aos Estados do Pará e Amapá. A programação dos confrontos envolveu as modalidades Futebol Mini campo das faixas etárias dos 40 anos, Mini campo dos 50, campo dos 60 anos de idades; Corrida, Natação, Sinuca, Tênis de Mesa, Tênis de Quadra, Vídeo Game e Vôlei de Areia.

Os jogos serão realizados na sede campestre AABB/Belém, que recebeu melhoramentos em diversos setores do clube para recepcionar os atletas em condições de apresentarem suas qualidades técnicas durante o desenrolar da competição, informou a presidente da AABB/Belém, Tania Barbosa, que não mediu esforços para alcançar seu objetivo que é o sucesso dos jogos sem nenhum problema.

Participarão dos jogos a AABB Belém, Castanhal, Macapá, Paragominas e Santarém. Haverá troféus para as modalidades coletivas e medalhas para os campeões e vice-campeões de todas as modalidades.

Segundo o diretor da Fenabb, Pedro Paulo, essa competição tem como principal finalidade promover a confraternização entre os atletas associados e dependentes das AABBs. Detalhe: conforme Pedro Paulo, também poderão participar dos jogos os funcionários do Banco do Brasil, porém, devem se associar ao clube.

“Todas providências foram adotadas com antecedência objetivando o sucesso da programação que tem apoio da Fenabb e AABB/Belém”, diz Pedro Paulo com entusiasmo.

Por Nonato Batista/Ronabar/Imagem: Divulgação