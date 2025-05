Papão perde novamente, para a péssima equipe do Volta Redonda, por 1 a 0

O Paysandu já está na sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro sem ter vencido uma partida sequer. A equipe paraense perdeu pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 1 a 0, gol conquistado pelos cariocas aos 50 da fase complementar. A partida teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 5e anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

O Papão volta para casa com a missão de enfrentar o Clube do Remo no primeiro jogo da final do Campeonato Paraense de Futebol – Parazão 2025. O Leão Azul está embalado na Segundona e está na liderança absoluta da competição. Comentários da equipe dos titulares do esporte dão conta que, em caso de uma derrota na próxima quarta-feira, a diretoria bicolor vai demitir o técnico Luizinho Lopes. No entanto, na noite deste sábado, 03, o Bicola não apareceu em campo disposto a jogar. A equipe estava completamente alheia, perdida no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, interior carioca.

Com o fracasso desta noite, o Papão atinge a 19ª colocação, com dois pontos conquistados e é o vice-lanterna da Segundona.

O Volta Redonda também está péssimo. A equipe jogou mal, venceu por mera sorte, com um gol de Gabriel Bahia, aos 50, isto é, nos acréscimos. O Papão conseguiu ficar atrás do Voltaço que também é um dos desesperados na zona de rebaixamento da Segundona.

Da Redação/Imagens: Matheus Vieira/Agência Paysandu