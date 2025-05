Remo vence o Amazonas por 1 a 0 no Mangueirão e mantém a invencibilidade na Série B

Emoção a toda prova. O Clube do Remo venceu a equipe do Amazonas pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 1 a 0, em partida realizada na tarde deste sábado (3), no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão, em partida válida pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado por Pavani, aos 20 minutos da etapa inicial. Os visitantes terminaram o duelo com um jogador a menos, após a expulsão do lateral Alyson, aos 12 do segundo tempo.

O jogo teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 53 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Com o resultado, o Remo chegou aos 12 pontos e subiu para a liderança da Segundona, mantendo a invencibilidade e dividindo o G-4 atualmente com Avaí (11), Cuiabá (11) e Vila Nova (10). Entretanto, o Leão time pode perder posições com o complemento da rodada.

O JOGO

O início de competição ruim para o Amazonas continua. O time tem apenas dois pontos e ocupa a 19ª colocação, na zona do rebaixamento, com Volta Redonda, Paysandu e Botafogo-SP.

Assim, Remo e Amazonas fizeram uma primeira etapa intensa, com as duas equipes tendo oportunidades de abrir o placar. Aos cinco minutos, o Leão chegou forte com Vizeu, mas o atacante não conseguiu acertar o gol. Os visitantes responderam em duas oportunidades que foram bloqueadas pela defesa azulina. A vantagem foi conquistada aos 20 minutos, quando Pavani aproveitou cobrança de escanteio para finalizar de cabeça. O Fenômeno Azul foi ao delírio no Mangueirão lotado de torcedores.Atrás do marcador, o Amazonas resolveu sair para o jogo e quase empatou três minutos depois, com cabeçada de Jackson que acertou o travessão do goleiro Marcelo Rangel. O segundo gol do Remo na partida esteve perto aos 31 minutos, quando Janderson fez boa jogada pela direita e cruzou para Pedro Rocha, que não aproveitou. O time também perdeu uma boa oportunidade com Vizeu logo em seguida.

A cidade de Belém está em festa, com os torcedores comemorando mais uma vitória do Clube do Remo neste retorno à Segunda Divisão do Brasileiro.

PANORAMA

Agora, na próxima rodada, o Leão Azul recebe o Vila Nova também no Mangueirão, em Belém. A partida está marcada para o dia 14 de maio, às 19h. Já o Amazonas recebe o CRB, no dia 12 de maio, às 21h, na Arena da Amazônia, em Manaus. O jogo do Remo terá a cobertura da Marajoara e o portal de A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Da Redação/Imagens: Samara Miranda/Agência Remo